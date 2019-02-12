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    Приобретение трубы железобетонной безнапорной (2,5 м)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.02.2019 07:0012.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84577Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84577

    Наименование закупки

    Приобретение трубы железобетонной безнапорной (2,5 м)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.02.2019 14:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром геотехнологии
    Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии

    Юридический адрес

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Почтовый адрес

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Контактный телефон

    +7 499 940-41-08

    Факс

    +7 495 631-51-15

    Адрес электронной почты

    a.franchuk@gazpromgeotech.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Франчук Алла Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение трубы железобетонной безнапорной (2,5 м)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.02.2019 07:00 GMT +312.02.2019 07:0012.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84577Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение трубы железобетонной безнапорной (2,5 м)

    Начальная цена

    191 563,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Красноярский район, СЗЗ АГКМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром геотехнологии
    Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии

    Адрес местонахождения

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба безнапорная с обычным армированием из тяжелого цементного бетона ТС 40.25-3 400ММ 25ДМ ГОСТ 6482-2011"

    Кол-во: 24.000

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