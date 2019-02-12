www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Приобретение трубы железобетонной безнапорной (2,5 м)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
07.02.2019 14:21
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Почтовый адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Контактный телефон
+7 499 940-41-08
Факс
+7 495 631-51-15
Адрес электронной почты
a.franchuk@gazpromgeotech.ru
Ф.И.О. контактного лица
Франчук Алла Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение трубы железобетонной безнапорной (2,5 м)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.02.2019 07:00 GMT +312.02.2019 07:0012.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84577Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение трубы железобетонной безнапорной (2,5 м)
Начальная цена
191 563,20
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, Красноярский район, СЗЗ АГКМРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% предоплата
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром геотехнологии
Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Кол-во: 24.000