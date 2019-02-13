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    Главная / Торги / Поставка ленты (намотки на вал) для гладильного каландра UniMac для нужд ООО "Молния Ямал"

    Поставка ленты (намотки на вал) для гладильного каландра UniMac для нужд ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.02.2019 11:0013.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84574Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84574

    Наименование закупки

    Поставка ленты (намотки на вал) для гладильного каландра UniMac для нужд ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.02.2019 16:56

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Приложение-1_к_договору.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дубоносов Юрий Афанасьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ленты (намотки на вал) для гладильного каландра UniMac для нужд ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.02.2019 11:00 GMT +313.02.2019 11:0013.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84574Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ленты (намотки на вал) для гладильного каландра UniMac для нужд ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    76 950,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг, ООО «Молния Ямал»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней за поставленный товар на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Срок и порядок поставки: в течение 20 (двадцати) календарных дней, с момента заключения договора. Время поставки товара осуществляется с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут на склад Покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента клейкая UniMac 5ММх1М 1ММ намотка для вала 662/Q0088/00"

    Кол-во: 27.000

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