Поставка ленты (намотки на вал) для гладильного каландра UniMac для нужд ООО "Молния Ямал"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней за поставленный товар на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Срок и порядок поставки: в течение 20 (двадцати) календарных дней, с момента заключения договора. Время поставки товара осуществляется с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут на склад Покупателя