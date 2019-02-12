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Наименование закупки
Поставка продукции к проведению мероприятия "35 лет Сургутскому ЗСК"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
07.02.2019 14:14
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продукции к проведению мероприятия "35 лет Сургутскому ЗСК"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.02.2019 10:00 GMT +312.02.2019 10:0012.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84571Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продукции к проведению мероприятия "35 лет Сургутскому ЗСК"
Начальная цена
498 303,40
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, Сургутский завод стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
по факту поставки, до конца следующего месяца
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 140.000