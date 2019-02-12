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    Поставка продукции к проведению мероприятия "35 лет Сургутскому ЗСК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.02.2019 10:0012.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84571Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84571

    Наименование закупки

    Поставка продукции к проведению мероприятия "35 лет Сургутскому ЗСК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.02.2019 14:14

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_поставки_(закуп).docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка продукции к проведению мероприятия "35 лет Сургутскому ЗСК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.02.2019 10:00 GMT +312.02.2019 10:0012.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84571Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продукции к проведению мероприятия "35 лет Сургутскому ЗСК"

    Начальная цена

    498 303,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, Сургутский завод стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    по факту поставки, до конца следующего месяца

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пакет бумажный 550х450х170ММ 300г/м2 бумага мелованная 2+0, матовая ламинация белый с веревочными ручками ООО "РПК "Триумф""

    Кол-во: 140.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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    Прием заявок:
    31.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    498 305
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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