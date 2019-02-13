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Наименование закупки
Прием, слив турбинного масла ТП-22С
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
07.02.2019 14:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-68-25
Факс
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Адрес электронной почты
vahrushev@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вахрушев Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Прием, слив турбинного масла ТП-22С
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.02.2019 22:00 GMT +313.02.2019 22:0013.02.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84568Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прием, слив турбинного масла ТП-22С
Начальная цена
375 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край,Удмуртская Республика, На ж/д тупик поставщика в регионе Пермский край и Удмуртская РеспубликаРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок оплаты не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору. Вывоз продукции будет производится автомобильным транспортом Заказчика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Кол-во: 5.000