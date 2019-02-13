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    Главная / Торги / Прием, слив турбинного масла ТП-22С

    Прием, слив турбинного масла ТП-22С

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.02.2019 22:0013.02.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84568Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84568

    Наименование закупки

    Прием, слив турбинного масла ТП-22С

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.02.2019 14:22

    Документация процедуры

    Паспорт_безопасности_ТП-22С.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край, Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Прием, слив турбинного масла ТП-22С

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.02.2019 22:00 GMT +313.02.2019 22:0013.02.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84568Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прием, слив турбинного масла ТП-22С

    Начальная цена

    375 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край,Удмуртская Республика, На ж/д тупик поставщика в регионе Пермский край и Удмуртская РеспубликаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору. Вывоз продукции будет производится автомобильным транспортом Заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по приёму, транспортировке, хранению и заправке транспортных средств нефтепродуктами Слив из ж/д цистерн"

    Кол-во: 5.000

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