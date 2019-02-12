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    Главная / Торги / Поставка офисных кресел

    Поставка офисных кресел

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.02.2019 09:3012.02.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84567Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84567

    Наименование закупки

    Поставка офисных кресел

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.02.2019 16:22

    Документация процедуры

    Таблица__А.xlsx

    Заявка_на_участие_в_ценовом_запросе_(ЦЗ)_№84567_на_поставку_офисных_кресел.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Газпром экспо
    Все закупки и тендеры ООО Газпром экспо

    Юридический адрес

    117630, Российская Федерация, Москва, Гагаринский, Обручева, 27, корп. 2

    Почтовый адрес

    117630, Российская Федерация, Москва, Гагаринский, Обручева, 27, корп. 2

    Контактный телефон

    +7 495 580-47-19

    Факс

    +7 499 719-32-35

    Адрес электронной почты

    n.minaeva@expo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кельдюшова Надежда Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка офисных кресел

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.02.2019 09:30 GMT +312.02.2019 09:3012.02.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84567Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисных кресел

    Начальная цена

    281 240,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., дом 26, лит. А, БЦ "Преображенский Двор", 6 этаж Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика в течение 10 недель с даты заключения Договора, но не позднее 30.04.2019. Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной Сторонами при наличии выставленного Поставщиком оригинала счета.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром экспо
    Все закупки и тендеры ООО Газпром экспо

    Адрес местонахождения

    117630, Российская Федерация, Москва, Гагаринский, Обручева, 27, корп. 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кресло для переговоров Steelcase Think сonference chair ткань Steelcut Trio TR серый Stone Grey 02 без подлокотников, без колес 465480MP"

    Кол-во: 8.000

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