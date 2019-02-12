Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика в течение 10 недель с даты заключения Договора, но не позднее 30.04.2019. Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной Сторонами при наличии выставленного Поставщиком оригинала счета.