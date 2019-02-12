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    Главная / Торги / Поставка цемента тампонажного для Василковского ГКМ

    Поставка цемента тампонажного для Василковского ГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.02.2019 06:0012.02.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84539Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84539

    Наименование закупки

    Поставка цемента тампонажного для Василковского ГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.02.2019 12:31

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка цемента тампонажного для Василковского ГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.02.2019 06:00 GMT +312.02.2019 06:0012.02.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84539Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка цемента тампонажного для Василковского ГКМ

    Начальная цена

    42 330,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Российская Федерация, 169570, Республика Коми, город Вуктыл, ул. Пионерская, дом 4. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 дней с момента получения товара и оригиналов бухгалтерских документов. Работа по гарантийному письму

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Портландцемент тампонажный ПЦТ-1-50 в мешках МКР по 1000КГ ГОСТ 1581-96"

    Кол-во: 5.000

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