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    Главная / Торги / Поставка запчастей приводного газотурбинного двигателя АИ-20 электростанции ПАЭС для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка запчастей приводного газотурбинного двигателя АИ-20 электростанции ПАЭС для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.02.2019 09:0012.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84526Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84526

    Наименование закупки

    Поставка запчастей приводного газотурбинного двигателя АИ-20 электростанции ПАЭС для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.02.2019 12:02

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    okunkovuv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Окуньков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запчастей приводного газотурбинного двигателя АИ-20 электростанции ПАЭС для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.02.2019 09:00 GMT +312.02.2019 09:0012.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84526Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей приводного газотурбинного двигателя АИ-20 электростанции ПАЭС для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    410 666,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик температуры двухканальный П-109 -60...+300ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

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