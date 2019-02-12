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Наименование закупки
Поставка запасных частей к автомобилям для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
07.02.2019 11:47
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 359-76-22
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шлыков Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей к автомобилям для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.02.2019 04:00 GMT +312.02.2019 04:0012.02.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84521Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к автомобилям для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Начальная цена
526 441,62
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Раздольная, 2аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок поставки - в течение 30-ти календарных дней с даты заключения договора. Оплата поставляемых товаров осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания товарной накладной при наличии счет-фактуры. Доставка на склад покупателя осуществляется поставщиком (его силами и средствами).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Кол-во: 1.000