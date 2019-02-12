Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / закупка огнетушителей

    закупка огнетушителей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.02.2019 10:0012.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84519Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84519

    Наименование закупки

    закупка огнетушителей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.02.2019 11:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    Почтовый адрес

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Контактный телефон

    +7 495 504-17-78

    Факс

    +7 495 504-29-11

    Адрес электронной почты

    lazutin@gazprom-spacesystems.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазутин Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка огнетушителей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.02.2019 10:00 GMT +312.02.2019 10:0012.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84519Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка огнетушителей

    Начальная цена

    266 810,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д.77Б.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель оплачивает Поставщику 100% цены Товара в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Огнетушитель порошковый ОП-70 (з) 70КГ 6М 95.4КГ 20С АВСЕ"

    Кол-во: 6.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 265695
    Камчатский филиал. Подставка под огнетушитель напольная П-10 огнетушитель ОП-3, ОП-4, ОУ-2 170x400x170мм, Огнетушитель воздушно-эмульсинный ОВЭ-2 2л, Кронштейн для огнетушителя D150мм металл, Огнетушитель порошковый, закачной ОП-4 з 5л, Огнетушитель порошковый, закачной ОП-5 з 6.3л
    Камчатский филиал. Подставка под огнетушитель напольная П-10 огнетушитель ОП-3, ОП-4, ОУ-2...
    265695
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Камчатский край
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 78308
    104-18 Стрижов ОП-2
    104-18 Стрижов ОП-2
    78308
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    2 519
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ООО "Газпром газобезопасность"
    Ценовой запрос № 78450
    Поставка огнетушителей для Ямальской ВЧ
    Поставка огнетушителей для Ямальской ВЧ
    78450
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    54 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУ "ЦСОГПВИИ Г.ШАХУНЬЯ"
    Ценовой запрос № 78503
    Поставка огнетушителей
    Поставка огнетушителей
    78503
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 15:00(GMT+03:00)
    6 685
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 79989
    171-18 Топчев огнетушители
    171-18 Топчев огнетушители
    79989
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    196 583
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ООО Газпром центрремонт
    Ценовой запрос № 80096
    Поставка противопожарного МТР для проведения работ по реконструкции цеха
    Поставка противопожарного МТР для проведения работ по реконструкции цеха
    80096
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    501 338
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 82781
    Шплинты+пиротехника+огенетушитель СПБУ Арктичекская
    Шплинты+пиротехника+огенетушитель СПБУ Арктичекская
    82781
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 12:00(GMT+03:00)
    55 744
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить