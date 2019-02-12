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    Главная / Торги / Поставка компьютерной техники

    Поставка компьютерной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.02.2019 00:0012.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84476Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84476

    Наименование закупки

    Поставка компьютерной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.02.2019 10:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Почтовый адрес

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Контактный телефон

    +7 831 256-18-96

    Факс

    +7 831 256-62-17

    Адрес электронной почты

    zakupki@hosp13.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка компьютерной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.02.2019 00:00 GMT +312.02.2019 00:0012.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84476Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерной техники

    Начальная цена

    48 150,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Патриотов, 51Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка на склад заказчика. Без предоплаты. Оплата согласно условиям договора (контракта).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мышь компьютерная Logitech B100"

    Кол-во: 2.000

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    Поделиться
    Прием заявок:
    05.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    2 517
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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