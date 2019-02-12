www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка сварочных материалов и комплектующих для сварочных горелок для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2019 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
07.02.2019 10:12
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-30-65
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородовицын Петр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сварочных материалов и комплектующих для сварочных горелок для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2019 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.02.2019 20:00 GMT +312.02.2019 20:0012.02.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84468Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сварочных материалов и комплектующих для сварочных горелок для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2019 году.
Начальная цена
364 270,28
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Продукции на складе Грузополучателя, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с двух сторон товарных накладных. Поставщик обязан доставить Продукцию на склад Грузополучателя: 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 120.000