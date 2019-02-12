Поставка сварочных материалов и комплектующих для сварочных горелок для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2019 году.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Продукции на складе Грузополучателя, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с двух сторон товарных накладных. Поставщик обязан доставить Продукцию на склад Грузополучателя: 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13.