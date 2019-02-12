Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров

    Поставка хозяйственных товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.02.2019 08:0012.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84462Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84462

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.02.2019 10:14

    Документация процедуры

    ХС_февраль.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр"Лазурный" (круглогодичного действия)"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Юридический адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Почтовый адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Контактный телефон

    +7 83177 4-80-87

    Факс

    +7 83177 4-80-87

    Адрес электронной почты

    lazurn@narod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вздышкин Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.02.2019 08:00 GMT +312.02.2019 08:0012.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84462Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров

    Начальная цена

    22 750,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607033, Нижегородская обл., городской округ город Выкса, детский центр «Лазурный»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания документа о приёмке. Максимальная цена указана с учётом НДС.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Адрес местонахождения

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Порог-стык стыкоперекрывающий одноуровневый 0.9М алюминиевый"

    Кол-во: 20.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБУ "ОЦСОГПВИИ"
    Ценовой запрос № 76688
    Замок врезной (с личинкой "Палладиум")
    Замок врезной (с личинкой "Палладиум")
    76688
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    1 100
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 76944
    Поставка пластиковых окон для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ" (в соответствии с требованиями спецификации)
    Поставка пластиковых окон для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ" (в соответствии с требованиями...
    76944
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    8 688
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 82693
    Поставка противопожарных дверей и сантехнических материалов
    Поставка противопожарных дверей и сантехнических материалов
    82693
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2019 07:00(GMT+03:00)
    380 762
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 83444
    Поставка противопожарных дверей и теплоизоляции
    Поставка противопожарных дверей и теплоизоляции
    83444
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.02.2019 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить