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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
на выполнение дезинфекционных,дератизационных,и дезинсекционных работ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
07.02.2019 09:11
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606840, Российская Федерация, Нижегородская область, Шаранский район, Шаранга, Ленина, 6
Почтовый адрес
606840, Российская Федерация, Нижегородская область, Шаранский район, Шаранга, Ленина, 6
Контактный телефон
+7 83155 2-12-69
Факс
+7 83155 2-12-69
Адрес электронной почты
uszn_shar_vipl@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чеснокова Алевтина Поликарповна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На выполнение дезинфекционных,дератизационных,и дезинсекционных работ.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.02.2019 00:00 GMT +312.02.2019 00:0012.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84454Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На выполнение дезинфекционных,дератизационных,и дезинсекционных работ.
Начальная цена
27 120,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, р.п.Шаранга ул.Ленина д.6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Ежемесячно
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ЦСОГПВИИ ШАРАНГСКОГО РАЙОНА"
Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ ШАРАНГСКОГО РАЙОНА"
Адрес местонахождения
606840, Российская Федерация, Нижегородская область, Шаранский район, Шаранга, Ленина, 6
Кол-во: 2712.000