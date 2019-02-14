www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Папка на 4-х кольцах
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
07.02.2019 08:45
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Почтовый адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Контактный телефон
+7 8452 74-30-05
Факс
+7 8452 74-30-00 доб. 4179
Адрес электронной почты
ShustovaVS@vnipigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шустова Валентина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Папка на 4-х кольцах
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.02.2019 11:00 GMT +314.02.2019 11:0014.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84449Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Папка на 4-х кольцах
Начальная цена
165 256,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саратовская область, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок поставки: в течение 10 дней с даты заявки на поставку. Порядок оплаты: в течение 30 дней по факту поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ВНИПИгаздобыча"
Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Кол-во: 700.000