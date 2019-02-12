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    Главная / Торги / Услуги фотографа на проведение портретных, постановочных, репортажных фотосессий в Томске для нужд ОАО "Востокгазпром"

    Услуги фотографа на проведение портретных, постановочных, репортажных фотосессий в Томске для нужд ОАО "Востокгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.02.2019 13:0012.02.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84435Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84435

    Наименование закупки

    Услуги фотографа на проведение портретных, постановочных, репортажных фотосессий в Томске для нужд ОАО "Востокгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.02.2019 07:23

    Документация процедуры

    01_Проект_договора_услуг_ВГП_Фотоуслуги_портретная_постановочная_репортажная_в_Томске.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    tender@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Костарев Игорь Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги фотографа на проведение портретных, постановочных, репортажных фотосессий в Томске для нужд ОАО "Востокгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.02.2019 13:00 GMT +312.02.2019 13:0012.02.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84435Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги фотографа на проведение портретных, постановочных, репортажных фотосессий в Томске для нужд ОАО "Востокгазпром"

    Начальная цена

    144 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г.Томск ул.Большая Подгорная, 73Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Цена Услуг: Общая цена Услуг по настоящему Заданию рассчитывается как произведение количества часов, затраченных на проведение фотосъемки, умноженных на стоимость одного часа, но в любом случае не может превышать сумму _______________________________ рублей, включая НДС ____________________ рублей. НДС не предусмотрен в связи с ___________________________________________. Цена услуг, указанная в настоящем пункте, не подлежит изменению в случае неправомерного использования Исполнителем права на освобождение от НДС. Порядок оплаты: Оплата Услуг осуществляется Заказчиком на 10-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Услуг. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги фотографа Проведение портретной постановочной фотосессии в Томске"

    Кол-во: 36.000

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    Прием заявок:
    12.02.2019 13:00(GMT+03:00)
    192 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
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