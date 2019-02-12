www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Услуги фотографа на проведение портретных, постановочных, репортажных фотосессий в Томске для нужд ОАО "Востокгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
07.02.2019 07:23
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-68
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
tender@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костарев Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги фотографа на проведение портретных, постановочных, репортажных фотосессий в Томске для нужд ОАО "Востокгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.02.2019 13:00 GMT +312.02.2019 13:0012.02.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84435Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги фотографа на проведение портретных, постановочных, репортажных фотосессий в Томске для нужд ОАО "Востокгазпром"
Начальная цена
144 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г.Томск ул.Большая Подгорная, 73Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Цена Услуг: Общая цена Услуг по настоящему Заданию рассчитывается как произведение количества часов, затраченных на проведение фотосъемки, умноженных на стоимость одного часа, но в любом случае не может превышать сумму _______________________________ рублей, включая НДС ____________________ рублей. НДС не предусмотрен в связи с ___________________________________________. Цена услуг, указанная в настоящем пункте, не подлежит изменению в случае неправомерного использования Исполнителем права на освобождение от НДС. Порядок оплаты: Оплата Услуг осуществляется Заказчиком на 10-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Услуг. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Востокгазпром
Все закупки и тендеры Востокгазпром
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 36.000