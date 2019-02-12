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Наименование закупки
Услуги фотографа. Проведение фотосессии с выездом на производственную площадку нефтегазодобывающего предприятия на территории Томской области (панорамные снимки, производственные объекты, люди) для нужд ОАО «Томскгазпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
07.02.2019 07:10
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-68
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
okunkovuv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Окуньков Юрий Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги фотографа. Проведение фотосессии с выездом на производственную площадку нефтегазодобывающего предприятия на территории Томской области (панорамные снимки, производственные объекты, люди) для нужд ОАО «Томскгазпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.02.2019 13:00 GMT +312.02.2019 13:0012.02.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84433Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги фотографа. Проведение фотосессии с выездом на производственную площадку нефтегазодобывающего предприятия на территории Томской области (панорамные снимки, производственные объекты, люди) для нужд ОАО «Томскгазпром»
Начальная цена
192 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г.Томск ул.Большая Подгорная, 73Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Цена Услуг: Общая цена Услуг по настоящему Заданию рассчитывается как произведение количества часов, затраченных на проведение фотосъемки, умноженных на стоимость одного часа, но в любом случае не может превышать сумму _______________________________ рублей, включая НДС ____________________ рублей. НДС не предусмотрен в связи с ___________________________________________. Цена услуг, указанная в настоящем пункте, не подлежит изменению в случае неправомерного использования Исполнителем права на освобождение от НДС. Порядок оплаты: Оплата Услуг осуществляется Заказчиком на 10-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Услуг. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 64.000