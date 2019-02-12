Условия договора

Условия оплаты и доставки

Цена Услуг: Общая цена Услуг по настоящему Заданию рассчитывается как произведение количества часов, затраченных на проведение фотосъемки, умноженных на стоимость одного часа, но в любом случае не может превышать сумму _______________________________ рублей, включая НДС ____________________ рублей. НДС не предусмотрен в связи с ___________________________________________. Цена услуг, указанная в настоящем пункте, не подлежит изменению в случае неправомерного использования Исполнителем права на освобождение от НДС. Порядок оплаты: Оплата Услуг осуществляется Заказчиком на 10-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Услуг. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.