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    Главная / Торги / Услуги фотографа. Проведение фотосессии с выездом на производственную площадку нефтегазодобывающего предприятия на территории Томской области (панорамные снимки, производственные объекты, люди) для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Услуги фотографа. Проведение фотосессии с выездом на производственную площадку нефтегазодобывающего предприятия на территории Томской области (панорамные снимки, производственные объекты, люди) для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.02.2019 13:0012.02.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84433Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84433

    Наименование закупки

    Услуги фотографа. Проведение фотосессии с выездом на производственную площадку нефтегазодобывающего предприятия на территории Томской области (панорамные снимки, производственные объекты, люди) для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.02.2019 07:10

    Документация процедуры

    Проект_договора_услуг_ЗД_по_проведению_выездных_фотосессий_на_промысле.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    okunkovuv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Окуньков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги фотографа. Проведение фотосессии с выездом на производственную площадку нефтегазодобывающего предприятия на территории Томской области (панорамные снимки, производственные объекты, люди) для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.02.2019 13:00 GMT +312.02.2019 13:0012.02.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84433Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги фотографа. Проведение фотосессии с выездом на производственную площадку нефтегазодобывающего предприятия на территории Томской области (панорамные снимки, производственные объекты, люди) для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Начальная цена

    192 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г.Томск ул.Большая Подгорная, 73Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Цена Услуг: Общая цена Услуг по настоящему Заданию рассчитывается как произведение количества часов, затраченных на проведение фотосъемки, умноженных на стоимость одного часа, но в любом случае не может превышать сумму _______________________________ рублей, включая НДС ____________________ рублей. НДС не предусмотрен в связи с ___________________________________________. Цена услуг, указанная в настоящем пункте, не подлежит изменению в случае неправомерного использования Исполнителем права на освобождение от НДС. Порядок оплаты: Оплата Услуг осуществляется Заказчиком на 10-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Услуг. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги фотографа Проведение фотосессии с выездом на производственную площадку нефтегазодобывающего предприятия на территории Томской области (панорамные снимки, производственные объекты, люди)"

    Кол-во: 64.000

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    Прием заявок:
    12.02.2019 13:00(GMT+03:00)
    144 000
    Лоты:
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    Регион:
    Томская область
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