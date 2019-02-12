Поставка леса круглого для нужд Томского ЛПУМГ на 2019 год

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Продукции, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с двух сторон товарных накладных. Доставка Продукции до с. Парабель Томской области.