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    Главная / Торги / Поставка леса круглого для нужд Томского ЛПУМГ на 2019 год

    Поставка леса круглого для нужд Томского ЛПУМГ на 2019 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.02.2019 20:0012.02.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84432Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84432

    Наименование закупки

    Поставка леса круглого для нужд Томского ЛПУМГ на 2019 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.02.2019 10:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-30-65

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородовицын Петр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка леса круглого для нужд Томского ЛПУМГ на 2019 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.02.2019 20:00 GMT +312.02.2019 20:0012.02.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84432Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка леса круглого для нужд Томского ЛПУМГ на 2019 год

    Начальная цена

    414 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, с. ПарабельРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Продукции, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с двух сторон товарных накладных. Доставка Продукции до с. Парабель Томской области.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лесоматериал круглый лиственных пород лежневочный береза/осина 200-240ММ 6М ГОСТ 9462-88"

    Кол-во: 180.000

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    Лоты:
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    Регион:
    Смоленская область
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