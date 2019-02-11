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Наименование закупки
Поставка зимней стеклоомывающей жидкости
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.02.2019 16:36
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А
Контактный телефон
+7 812 641-27-00
Факс
+7 812 641-27-05
Адрес электронной почты
a.meleshkin@ap.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Свистушкин Алексей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка зимней стеклоомывающей жидкости
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.02.2019 10:00 GMT +311.02.2019 10:0011.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84415Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка зимней стеклоомывающей жидкости
Начальная цена
485 175,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва,Санкт-Петербург, г. Москва, ул. Обручева, д.27, корп. 2 ; г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, корп. 2, лит. А Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется партиями, по адресам в соответствии со Спецификацией, в период с момента подписания Договора до 30.04.2019 года. Срок поставки Товара: в течении 2 (двух) дней с даты поступления Заявки Заказчика. Остальные требования см. проект договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А
Кол-во: 2500.000