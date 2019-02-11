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Наименование закупки
Поставка товаров для детского творчества
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.02.2019 15:54
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Почтовый адрес
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Контактный телефон
+7 83177 4-80-87
Факс
+7 83177 4-80-87
Адрес электронной почты
lazurn@narod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вздышкин Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товаров для детского творчества
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.02.2019 08:00 GMT +311.02.2019 08:0011.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84396Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товаров для детского творчества
Начальная цена
13 486,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 607033, Нижегородская обл., городской округ город Выкса, детский центр «Лазурный» Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания документа о приёмке. Максимальная цена указана с учётом НДС.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
Адрес местонахождения
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Кол-во: 50.000