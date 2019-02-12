Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка автомобильных запасных частей (УСЛ 005)

    Поставка автомобильных запасных частей (УСЛ 005)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.02.2019 09:0012.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84378Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84378

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных запасных частей (УСЛ 005)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.02.2019 15:42

    Документация процедуры

    Задание_на_поставку_КИМ_(доставка_поставщиком).xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-28-16

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романенко Сергей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автомобильных запасных частей (УСЛ 005)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.02.2019 09:00 GMT +312.02.2019 09:0012.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84378Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных запасных частей (УСЛ 005)

    Начальная цена

    245 529,22

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка). Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1.Расчеты за товар осуществляются в течение 30 (тридцати) для СМСП и 60 (шестидесяти) не для СМСП календарных дней с момента подписания Покупателем товарно-транспортных накладных и сопроводительных документов на товар в соответствии с п. 4.9 настоящего договора. Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 (Приложение № 2) направляет Покупателю счет-фактуру. 2.Доставка и разгрузка за счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колодка тормозная УАЗ 3160 передняя комплект 4ШТ 3160-3501090"

    Кол-во: 4.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 264896
    Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УАВР
    Поставка автозапчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УАВР
    264896
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
    Ценовой запрос № 265863
    Поставка запасных частей для автомобильной техники для нужд филиала "Управление аварийно-восстановительных работ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
    Поставка запасных частей для автомобильной техники для нужд филиала "Управление...
    265863
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 128 604
    Лоты:
    1
    Регион:
    Районы Архангельской области/
    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Ценовой запрос № 265752
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ниссан Мурано, для нужд филиала «Нижегородское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ниссан Мурано, для нужд...
    265752
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    166 589
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 129099
    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТиСТ
    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТиСТ
    129099
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2020 00:00(GMT+03:00)
    380 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Ценовой запрос № 78381
    Поставка автозапчастей для оперативного ремонта/октябрь
    Поставка автозапчастей для оперативного ремонта/октябрь
    78381
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    725 470
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 79421
    Закупка запасных частей и расходных материалов для автомобильной техники для нужд Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование"
    Закупка запасных частей и расходных материалов для автомобильной техники для нужд...
    79421
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    171 575
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО Газпром бытовые системы
    Ценовой запрос № 81715
    Запасные части на автомобили Газ, Зил, Маз
    Запасные части на автомобили Газ, Зил, Маз
    81715
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2019 16:00(GMT+03:00)
    229 659
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Ценовой запрос № 84084
    Поставка
    Поставка
    84084
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2019 12:30(GMT+03:00)
    608 905
    Лоты:
    1
    Регион:
    Костромская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить