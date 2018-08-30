www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Обслуживание ТО и ТР по договору : Адм-336-2018-08/30
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
12.02.2019 13:32
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630123, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Жуковского, 96/2
Почтовый адрес
630123, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Жуковского, 96/2
Контактный телефон
+7 906 906-09-88
Факс
--
Адрес электронной почты
info@toyota-lexus.su
Ф.И.О. контактного лица
Большаников Павел Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обслуживание ТО и ТР по договору : Адм-336-2018-08/30
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.02.2019 06:00 GMT +315.02.2019 06:0015.02.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84360Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обслуживание ТО и ТР по договору : Адм-336-2018-08/30
Начальная цена
600,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Новосибирская область, г.Новосибирск , ул. Жуковского 96/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
по факту отгрузки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "АВТОВЕРСИЯ"
Все закупки и тендеры ООО "АВТОВЕРСИЯ"
Адрес местонахождения
630123, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Жуковского, 96/2
Кол-во: 1.000