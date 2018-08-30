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    Главная / Торги / Обслуживание ТО и ТР по договору : Адм-336-2018-08/30

    Обслуживание ТО и ТР по договору : Адм-336-2018-08/30

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2019 06:0015.02.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84360Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84360

    Наименование закупки

    Обслуживание ТО и ТР по договору : Адм-336-2018-08/30

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.02.2019 13:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОВЕРСИЯ"
    Все закупки и тендеры ООО "АВТОВЕРСИЯ"

    Юридический адрес

    630123, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Жуковского, 96/2

    Почтовый адрес

    630123, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Жуковского, 96/2

    Контактный телефон

    +7 906 906-09-88

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    info@toyota-lexus.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Большаников Павел Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Обслуживание ТО и ТР по договору : Адм-336-2018-08/30

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.02.2019 06:00 GMT +315.02.2019 06:0015.02.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84360Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обслуживание ТО и ТР по договору : Адм-336-2018-08/30

    Начальная цена

    600,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новосибирская область, г.Новосибирск , ул. Жуковского 96/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    по факту отгрузки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "АВТОВЕРСИЯ"
    Все закупки и тендеры ООО "АВТОВЕРСИЯ"

    Адрес местонахождения

    630123, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Жуковского, 96/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр масляный 90915YZZJ3"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    05.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    496 660
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