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    Главная / Торги / Ценовой запрос на грунтовку, шпатлевку и кроаску

    Ценовой запрос на грунтовку, шпатлевку и кроаску

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.02.2019 12:0011.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84352Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84352

    Наименование закупки

    Ценовой запрос на грунтовку, шпатлевку и кроаску

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.02.2019 13:18

    Документация процедуры

    Для_покрасочных_работ_(1).docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БУТУРЛИНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБ ПОУ БСХТ

    Юридический адрес

    607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, Бутурлино, Комсомольская, 7

    Почтовый адрес

    607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, Бутурлино, Комсомольская, 7

    Контактный телефон

    +7 83172 5-31-72

    Факс

    +7 83172 5-26-17

    Адрес электронной почты

    buttexbuh@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ценовой запрос на грунтовку, шпатлевку и кроаску

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.02.2019 12:00 GMT +311.02.2019 12:0011.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84352Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ценовой запрос на грунтовку, шпатлевку и кроаску

    Начальная цена

    11 194,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, р.п.Бутурлино, ул.Комсомольская дом 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    По факту поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБ ПОУ БСХТ
    Все закупки и тендеры ГБ ПОУ БСХТ

    Адрес местонахождения

    607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, Бутурлино, Комсомольская, 7

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шпатлевка гипсовая Dufa 25КГ"

    Кол-во: 12.000

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