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Наименование закупки
Ценовой запрос на смесители
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.02.2019 12:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, Бутурлино, Комсомольская, 7
Почтовый адрес
607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, Бутурлино, Комсомольская, 7
Контактный телефон
+7 83172 5-31-72
Факс
+7 83172 5-26-17
Адрес электронной почты
buttexbuh@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Ценовой запрос на смесители
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.02.2019 11:30 GMT +311.02.2019 11:3011.02.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84346Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ценовой запрос на смесители
Начальная цена
6 588,06
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, р.п.Бутурлино ул.Комсомольская дом 7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
По факту получения товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБ ПОУ БСХТ
Все закупки и тендеры ГБ ПОУ БСХТ
Адрес местонахождения
607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, Бутурлино, Комсомольская, 7
Кол-во: 6.000