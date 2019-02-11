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    Главная / Торги / Поставка журнала "Промышленность и безопасность" 30 комплектов

    Поставка журнала "Промышленность и безопасность" 30 комплектов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.02.2019 09:0011.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84345Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84345

    Наименование закупки

    Поставка журнала "Промышленность и безопасность" 30 комплектов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.02.2019 13:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-08-85

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    opipt@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка журнала "Промышленность и безопасность" 30 комплектов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.02.2019 09:00 GMT +311.02.2019 09:0011.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84345Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка журнала "Промышленность и безопасность" 30 комплектов

    Начальная цена

    313 898,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, дом 1/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Ежемесячно с 01.03.2019 по 31.12.2019, не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем выпуска журнала

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Журнал "Промышленность и безопасность" . Информация в сфере промышленной безопасности и охраны труда. Официальное информационное издание Ростехнадзора. ежемесячный"

    Кол-во: 30.000

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