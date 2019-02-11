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Наименование закупки
Поставка журнала "Промышленность и безопасность" 30 комплектов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.02.2019 13:11
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-08-85
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
opipt@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка журнала "Промышленность и безопасность" 30 комплектов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.02.2019 09:00 GMT +311.02.2019 09:0011.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84345Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка журнала "Промышленность и безопасность" 30 комплектов
Начальная цена
313 898,40
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, дом 1/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Ежемесячно с 01.03.2019 по 31.12.2019, не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем выпуска журнала
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Кол-во: 30.000