Поставка сигнальных пластиковых устройств типа "Альфа 3,8" для нужд филиалов ООО "Газпромтранс" на 2019 год

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата Товара производится в течение не менее 30 (тридцати) рабочих дней , либо в течение не более 30 (тридцати) календарных дней, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132)