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Наименование закупки
Поставка сигнальных пластиковых устройств типа "Альфа 3,8" для нужд филиалов ООО "Газпромтранс" на 2019 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.02.2019 13:54
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Астраханская область, Закупки и тендеры Оренбургская область, Закупки и тендеры Тюменская область
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сигнальных пластиковых устройств типа "Альфа 3,8" для нужд филиалов ООО "Газпромтранс" на 2019 год
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.02.2019 08:00 GMT +311.02.2019 08:0011.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84338Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сигнальных пластиковых устройств типа "Альфа 3,8" для нужд филиалов ООО "Газпромтранс" на 2019 год
Начальная цена
54 145,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область,Оренбургская область,Тюменская область, Астраханский филиал, 416168, РФ, Астраханская область, Красноярский район, Джанайский сельсовет. Оренбургский филиал ООО "Газпромтранс" 460511, РФ, Оренбургская обл., Оренбургский р-он, Подгородне-Покровский сельсовет, 30 км. Автодороги Оренбург-Самара Ямальский филиал, 629405, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Лабытнанги, мкр.Обская, ул.Ханмейское шоссе, д.26-вРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Товара производится в течение не менее 30 (тридцати) рабочих дней , либо в течение не более 30 (тридцати) календарных дней, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 63700.000