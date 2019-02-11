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Наименование закупки
Проведение периодического медицинского осмотра для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.02.2019 12:27
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-90-50
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
zemcova@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение периодического медицинского осмотра для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.02.2019 09:30 GMT +311.02.2019 09:3011.02.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84333Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение периодического медицинского осмотра для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"
Начальная цена
144 310,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб, 16гРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата осуществляется после оказания медицинских услуг
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 1.000