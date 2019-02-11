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    Главная / Торги / Закупка датчиков СПБУ Арктическая

    Закупка датчиков СПБУ Арктическая

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.02.2019 09:3011.02.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84329Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84329

    Наименование закупки

    Закупка датчиков СПБУ Арктическая

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.02.2019 11:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка датчиков СПБУ Арктическая

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.02.2019 09:30 GMT +311.02.2019 09:3011.02.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84329Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка датчиков СПБУ Арктическая

    Начальная цена

    416 213,52

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, г. Мурманск, ул. Траловая, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата, доставку организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плотномер жидкостей Датчик плотности ИПБ-1 600...2200КГ/М3 измерение плотности бурового раствора в нагнетательной линии исполнение 1"

    Кол-во: 2.000

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    Прием заявок:
    30.01.2019 20:00(GMT+03:00)
    258 645
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
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