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Наименование закупки
Поставка электродов МР-3 АРС (2,5кг/пачка)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.02.2019 12:07
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б
Почтовый адрес
603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б
Контактный телефон
+7 831 276-86-12
Факс
+7 831 276-73-54
Адрес электронной почты
natknn@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электродов МР-3 АРС (2,5кг/пачка)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.02.2019 00:00 GMT +311.02.2019 00:0011.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84328Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электродов МР-3 АРС (2,5кг/пачка)
Начальная цена
30 600,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева д.2В. (учебные мастерские) Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
поставка в течение 10 дней с момента заключения договора. Оплата в течение 7 дней с момента поставки товара .
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"
Адрес местонахождения
603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б
Кол-во: 180.000