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    Главная / Торги / Поставка котлов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "ГТЧ" в 2019 году

    Поставка котлов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "ГТЧ" в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.02.2019 13:0012.02.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84325Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84325

    Наименование закупки

    Поставка котлов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "ГТЧ" в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.02.2019 13:31

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка котлов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "ГТЧ" в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.02.2019 13:00 GMT +312.02.2019 13:0012.02.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84325Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка котлов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "ГТЧ" в 2019 году

    Начальная цена

    414 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, центральный склад УМТС и К - филиал ООО "Газпром трансгаз Чайковский", промышленная площадка "Сутузово"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 банковский дней с момента получения продукции. Доставка транспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Котел газовый напольный АОГВ-11,6-3 "Комфорт" 11,6КВТ открытая 310x850x412ММ 30КГ 117ММ с блоком автоматики"

    Кол-во: 2.000

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