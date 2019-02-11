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    Главная / Торги / Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию системы передачи извещений о пожаре (ПАК Стрелец-Мониторинг), подключенной к системе пожарной сигнализации для нужд филиала ГБУЗ НО «ДПТД» - "Павловский противотуберкулезный диспансер".

    Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию системы передачи извещений о пожаре (ПАК Стрелец-Мониторинг), подключенной к системе пожарной сигнализации для нужд филиала ГБУЗ НО «ДПТД» - "Павловский противотуберкулезный диспансер".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.02.2019 00:0011.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84323Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84323

    Наименование закупки

    Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию системы передачи извещений о пожаре (ПАК Стрелец-Мониторинг), подключенной к системе пожарной сигнализации для нужд филиала ГБУЗ НО «ДПТД» - "Павловский противотуберкулезный диспансер".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.02.2019 13:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Юридический адрес

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    Почтовый адрес

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Контактный телефон

    +7 8313 28-52-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    tbcsek@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию системы передачи извещений о пожаре (ПАК Стрелец-Мониторинг), подключенной к системе пожарной сигнализации для нужд филиала ГБУЗ НО «ДПТД» - "Павловский противотуберкулезный диспансер".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.02.2019 00:00 GMT +311.02.2019 00:0011.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84323Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию системы передачи извещений о пожаре (ПАК Стрелец-Мониторинг), подключенной к системе пожарной сигнализации для нужд филиала ГБУЗ НО «ДПТД» - "Павловский противотуберкулезный диспансер".

    Начальная цена

    2 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Павловский противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область, г. Павлово, ул. Привокзальная, д.2 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится после подписания Сторонами акта выполненных работ в течение 20 банковских дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ДПТД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Адрес местонахождения

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ДПТД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Адрес местонахождения

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ"

    Кол-во: 1.000

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