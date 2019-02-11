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    Главная / Торги / Стиральная машина

    Стиральная машина

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.02.2019 08:0011.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84316Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84316

    Наименование закупки

    Стиральная машина

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.02.2019 11:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Юридический адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Почтовый адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Контактный телефон

    +7 83164 6-31-68

    Факс

    +7 83164 6-31-23

    Адрес электронной почты

    Kuzpni@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Стиральная машина

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.02.2019 08:00 GMT +311.02.2019 08:0011.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84316Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стиральная машина

    Начальная цена

    35 593,22

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606254, Нижегородская область, Воротынский район, п.Кузьмияр, ул.Центральная, д.17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором. Товар поставляется тот, что прописан в комментариях. Технические характеристики по согласованию с Заказчиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Машина стиральная Samsung WF8590NLW8DYLP отдельностоящая фронтальная 1000ОБ/МИН"

    Кол-во: 2.000

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