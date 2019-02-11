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    Главная / Торги / Поставка материалов электрооборудования для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Приокские дали"

    Поставка материалов электрооборудования для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Приокские дали"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.02.2019 00:0011.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84311Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84311

    Наименование закупки

    Поставка материалов электрооборудования для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Приокские дали"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.02.2019 11:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов электрооборудования для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Приокские дали"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.02.2019 00:00 GMT +311.02.2019 00:0011.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84311Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов электрооборудования для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Приокские дали"

    Начальная цена

    389 389,13

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Управление материально-технического снабжения и комплектации (Коммунарский участок), Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, д. СтолбовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Поставка продукции осуществляется автотранспортом поставщика на склад Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коробка монтажная установочная Gusi Electric СП 68х45 ГУСИ С3М2 Евро пластик IP30 68х45ММ"

    Кол-во: 150.000

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