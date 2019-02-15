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    Главная / Торги / поставка Робота-тренажера

    поставка Робота-тренажера

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2019 00:0015.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84303Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84303

    Наименование закупки

    поставка Робота-тренажера

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.02.2019 09:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром информ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"

    Юридический адрес

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Почтовый адрес

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Контактный телефон

    +7 499 580-10-51

    Факс

    +7 499 580-10-22

    Адрес электронной почты

    D.G.Kozlov@inform.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козлов Дмитрий Геннадиевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка Робота-тренажера

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.02.2019 00:00 GMT +315.02.2019 00:0015.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84303Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Робота-тренажера

    Начальная цена

    519 900,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, 13, стр.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка осуществляется поставщиком

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром информ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"

    Адрес местонахождения

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Робот-тренажер "Гоша-01" 3 120СМ 14КГ пластизоль 6В расширенной комплектации с ПО"

    Кол-во: 3.000

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