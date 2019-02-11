Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка мебели для нужд филиала ООО «Газпром ПХГ» «Волгоградское УПХГ»

    Поставка мебели для нужд филиала ООО «Газпром ПХГ» «Волгоградское УПХГ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.02.2019 10:0011.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84294Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84294

    Наименование закупки

    Поставка мебели для нужд филиала ООО «Газпром ПХГ» «Волгоградское УПХГ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.02.2019 11:14

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    поставка мебели

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели для нужд филиала ООО «Газпром ПХГ» «Волгоградское УПХГ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.02.2019 10:00 GMT +311.02.2019 10:0011.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84294Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели для нужд филиала ООО «Газпром ПХГ» «Волгоградское УПХГ»

    Начальная цена

    406 729,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, Городищенский район, п.Красный пахарь. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    до 30 числа месяца следующего за месяцем поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф офисный высокий Unica ЛДСП, ПВХ венге 802х432х1975ММ 735307"

    Кол-во: 10.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
    Ценовой запрос № 266203
    Поставка офисной мебели
    Поставка офисной мебели
    266203
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Ценовой запрос № 262122
    Поставка офисной мебели для нужд АДМ Москва
    Поставка офисной мебели для нужд АДМ Москва
    262122
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпром социнвест"
    Ценовой запрос № 77327
    Поставка архивных шкафов для нужд ООО "Газпром социнвест"
    Поставка архивных шкафов для нужд ООО "Газпром социнвест"
    77327
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.11.2018 23:00(GMT+03:00)
    145 236
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 80078
    Закупка шкафов для нужд Администрации ООО "Газпром проектирование"
    Закупка шкафов для нужд Администрации ООО "Газпром проектирование"
    80078
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    36 764
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить