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Наименование закупки
Поставка мебели для нужд филиала ООО «Газпром ПХГ» «Волгоградское УПХГ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.02.2019 11:14
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 495 428-45-46
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
phg@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонов Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели для нужд филиала ООО «Газпром ПХГ» «Волгоградское УПХГ»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.02.2019 10:00 GMT +311.02.2019 10:0011.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84294Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели для нужд филиала ООО «Газпром ПХГ» «Волгоградское УПХГ»
Начальная цена
406 729,80
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Волгоградская область, Городищенский район, п.Красный пахарь. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
до 30 числа месяца следующего за месяцем поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 10.000