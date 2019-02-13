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    Предоставление услуг по доставке периодических печатных изданий для нужд ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.02.2019 12:0013.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84293Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84293

    Наименование закупки

    Предоставление услуг по доставке периодических печатных изданий для нужд ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.02.2019 10:38

    Документация процедуры

    Договор__2019_КИМ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город, Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот

    Предоставление услуг по доставке периодических печатных изданий для нужд ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.02.2019 12:00 GMT +313.02.2019 12:0013.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84293Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление услуг по доставке периодических печатных изданий для нужд ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    454 545,45

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва,Санкт-Петербург, 1. Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Наметкина, д.16 – магазин Супермаркет;\ 2. Российская Федерация, г. Санкт- Петербург, Площадь Победы, д.2, лит.А, БЦ «Виктория плаза». А также дополнительные адреса: Российская Федерация, г. Санкт- Петербург, ул. Галерная, д.5. Российская Федерация, г. Санкт- Петербург, Пулково-Скай.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с пунктом 4 проекта договора (прилагается)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление услуг по доставке периодических печатных изданий"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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    Прием заявок:
    21.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    81 158
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    Регион:
    Нижегородская область
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