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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Предоставление услуг по доставке периодических печатных изданий для нужд ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.02.2019 10:38
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление услуг по доставке периодических печатных изданий для нужд ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.02.2019 12:00 GMT +313.02.2019 12:0013.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84293Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление услуг по доставке периодических печатных изданий для нужд ООО "Газпром питание"
Начальная цена
454 545,45
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва,Санкт-Петербург, 1. Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Наметкина, д.16 – магазин Супермаркет;\ 2. Российская Федерация, г. Санкт- Петербург, Площадь Победы, д.2, лит.А, БЦ «Виктория плаза». А также дополнительные адреса: Российская Федерация, г. Санкт- Петербург, ул. Галерная, д.5. Российская Федерация, г. Санкт- Петербург, Пулково-Скай.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с пунктом 4 проекта договора (прилагается)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 1.000