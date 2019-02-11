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Наименование закупки
Поставка заглушек транспортировочных трубных для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.02.2019 10:48
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-30-65
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородовицын Петр Николаевич
Место рассмотрения предложений
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Поставка заглушек транспортировочных трубных для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.02.2019 11:00 GMT +311.02.2019 11:0011.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84292Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка заглушек транспортировочных трубных для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2019 году
Начальная цена
164 524,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, УМТС и К ООО «Газпром трансгаз Томск», 634024, Томская область, г. Томск, Речпорт грузовой, ул. Причальная, 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата до конца месяца, следующего за месяцем получения Продукции на Объект поставки, согласно Адреса поставки, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с двух сторон товарных накладных. Поставщик обязан доставить Продукцию на Объект поставки, согласно Адреса поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 30.000