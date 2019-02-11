Поставка заглушек транспортировочных трубных для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2019 году

Условия договора

Томская область, УМТС и К ООО «Газпром трансгаз Томск», 634024, Томская область, г. Томск, Речпорт грузовой, ул. Причальная, 13 Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Оплата до конца месяца, следующего за месяцем получения Продукции на Объект поставки, согласно Адреса поставки, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с двух сторон товарных накладных. Поставщик обязан доставить Продукцию на Объект поставки, согласно Адреса поставки