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    Главная / Торги / ЦЗ/КС-15/08.02.2019 Оказание услуг по обязательному техническому осмотру автотранспорта для нужд Нюксенского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году

    ЦЗ/КС-15/08.02.2019 Оказание услуг по обязательному техническому осмотру автотранспорта для нужд Нюксенского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.02.2019 09:0013.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84291Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84291

    Наименование закупки

    ЦЗ/КС-15/08.02.2019 Оказание услуг по обязательному техническому осмотру автотранспорта для нужд Нюксенского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.02.2019 13:50

    Документация процедуры

    ПЕРЕЧЕНЬ__ТС_2019г_.xls

    Техническое_задание_2019.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-20-61

    Факс

    +7 8216 77-22-54

    Адрес электронной почты

    tender@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герб Светлана Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот

    ЦЗ/КС-15/08.02.2019 Оказание услуг по обязательному техническому осмотру автотранспорта для нужд Нюксенского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.02.2019 09:00 GMT +313.02.2019 09:0013.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84291Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦЗ/КС-15/08.02.2019 Оказание услуг по обязательному техническому осмотру автотранспорта для нужд Нюксенского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году

    Начальная цена

    228 300,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Архангельская область, Архангельская область, г. Вельск.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты и доставки: В соответствии с договором, заключенным путём подписания единого документа. Индивидуальные условия поставки представлены в Техническом задании и перечне технике.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение технического осмотра автотранспортных средств (транспортные средства свыше 12 тонн) категории N3"

    Кол-во: 91.000

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