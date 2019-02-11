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Наименование закупки
Поставка мебели для нужд филиала "Корпоративный институт" ООО "Газпром трансгаз Томск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.02.2019 10:41
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-30-65
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородовицын Петр Николаевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели для нужд филиала "Корпоративный институт" ООО "Газпром трансгаз Томск"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.02.2019 02:00 GMT +311.02.2019 02:0011.02.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84283Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели для нужд филиала "Корпоративный институт" ООО "Газпром трансгаз Томск"
Начальная цена
96 566,67
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г. Томск, ул. Барнаульская, 7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится в течение месяца следующего за месяцем получением Продукции на Объект поставки/В течение 30 календарных дней с даты получения Продукции на Объект поставки (в случае если договор заключается с СМСП). Срок поставки: 30 календарных дней с даты подписания спецификации.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 2.000