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    Главная / Торги / Поставка мебели для нужд филиала "Корпоративный институт" ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Поставка мебели для нужд филиала "Корпоративный институт" ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.02.2019 02:0011.02.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84283Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84283

    Наименование закупки

    Поставка мебели для нужд филиала "Корпоративный институт" ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.02.2019 10:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-30-65

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородовицын Петр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    поставка мебели

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели для нужд филиала "Корпоративный институт" ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.02.2019 02:00 GMT +311.02.2019 02:0011.02.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84283Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели для нужд филиала "Корпоративный институт" ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Начальная цена

    96 566,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Барнаульская, 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в течение месяца следующего за месяцем получением Продукции на Объект поставки/В течение 30 календарных дней с даты получения Продукции на Объект поставки (в случае если договор заключается с СМСП). Срок поставки: 30 календарных дней с даты подписания спецификации.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кресло Евроформа Карелия экокожа 960х890х870ММ белое"

    Кол-во: 2.000

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