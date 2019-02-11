Поставка мебели для нужд филиала "Корпоративный институт" ООО "Газпром трансгаз Томск"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится в течение месяца следующего за месяцем получением Продукции на Объект поставки/В течение 30 календарных дней с даты получения Продукции на Объект поставки (в случае если договор заключается с СМСП). Срок поставки: 30 календарных дней с даты подписания спецификации.