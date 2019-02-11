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    Главная / Торги / Ремонт внутренней магнитной полумуфты герметичного динамического насоса (ГДМ83) для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Ремонт внутренней магнитной полумуфты герметичного динамического насоса (ГДМ83) для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.02.2019 06:0011.02.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84249Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84249

    Наименование закупки

    Ремонт внутренней магнитной полумуфты герметичного динамического насоса (ГДМ83) для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.02.2019 06:59

    Документация процедуры

    Техническое_задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    okunkovuv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Окуньков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Ремонт внутренней магнитной полумуфты герметичного динамического насоса (ГДМ83) для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.02.2019 06:00 GMT +311.02.2019 06:0011.02.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84249Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт внутренней магнитной полумуфты герметичного динамического насоса (ГДМ83) для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    400 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск ул. Большая Подгорная д. 73Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Работ осуществляется Заказчиком на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки работ. Доставка магнитной полумуфту насоса после проведенного ремонта на склад Заказчика по адресу г. Томск, ул. Причальная, 10 осуществляется за счет исполнителя работ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по ремонту насосного оборудования ремонт полумуфты внутренней ГДМ10.01.290-02 (часть к насосу ГДМ83-Е-140/1650-А-630-УХЛ2, зав. №1-3, 2014 год выпуска)"

    Кол-во: 1.000

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