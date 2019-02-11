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Наименование закупки
Поставка ГСМ для нужд филиала "Сургутэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.02.2019 13:16
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А
Контактный телефон
+7 499 580-42-89
Факс
+7 799 58-04220
Адрес электронной почты
tender@elektrogaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Становова Мария Николаевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ГСМ для нужд филиала "Сургутэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.02.2019 11:00 GMT +311.02.2019 11:0011.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84237Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ для нужд филиала "Сургутэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"
Начальная цена
460 229,94
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, ХМАО-Югра (г. Когалым, г. Лангепас); Тюменская область (г. Тобольск, г. Тюмень, г. Ялуторовск, г. Заводоуковск, д. Ярково) Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Приобретение нефтепродуктов по средствам топливных карт, являющихся средством учета отпуска нефтепродуктов. 100% предоплата. Наличие личного кабинета для ведения аналитического учета отпускам нефтепродуктов в электронном виде, а также расхода денежных средств.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром электрогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"
Адрес местонахождения
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А
Кол-во: 8018.000