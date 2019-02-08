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    Главная / Торги / ценовой зарос №3

    ценовой зарос №3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.02.2019 07:3008.02.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84236Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84236

    Наименование закупки

    ценовой зарос №3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.02.2019 17:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "ЛАСТОЧКА" ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГКУ "СРЦН "ЛАСТОЧКА" ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    607713, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский р-н, Ленина, 2

    Почтовый адрес

    607713, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский р-н, Ленина, 2

    Контактный телефон

    +7 83190 4-43-06

    Факс

    +7 83190 4-43-03

    Адрес электронной почты

    lastochka@soc.sht.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ценовой зарос №3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.02.2019 07:30 GMT +308.02.2019 07:3008.02.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84236Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ценовой зарос №3

    Начальная цена

    844,88

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607713, Нижегородска область, Шатковский район, п.Светлогорск, ул.Ленина, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата безналичным расчетом, в течении 15 дней. Поставка транспортом Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГКУ "СРЦН "ЛАСТОЧКА" ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГКУ "СРЦН "ЛАСТОЧКА" ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    607713, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский р-н, Ленина, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа люминесцентная Osram 18ВТ (830)"

    Кол-во: 10.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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