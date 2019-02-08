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    Главная / Торги / Сидоренко 16-19 журналы

    Сидоренко 16-19 журналы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.02.2019 01:0008.02.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84226Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84226

    Наименование закупки

    Сидоренко 16-19 журналы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.02.2019 16:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сидоренко 16-19 журналы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.02.2019 01:00 GMT +308.02.2019 01:0008.02.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84226Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сидоренко 16-19 журналы

    Начальная цена

    3 361,55

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Владивосток ул. Дальзаводская д.2 пирс АСЗ (Амурский судостроительный завод), до борта судна. Контакты капитана для организации пропуска +7-911-456-35-51Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 100%, доставка до адреса. Обязательная проверка отгрузочных документов на поставляемую продукцию ( по форме универсального передаточного документа), согласование даты отгрузки и адрес доставки снабжения, маркировка груза согласно наименования заказа. В счёте обязательно указывается адрес и срок поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Судовая литература Журнал грузовых операций для судов, перевозящих вредные вещества в упаковке, грузовых контейнерах, съемных танках, насыпью и навалом или в автодорожных и железнодорожных цистернах. А4 2019 год"

    Кол-во: 5.000

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