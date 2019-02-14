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    Главная / Торги / Приобретение и монтаж 2-х установок очистки воды в столовую Отделения – Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Приобретение и монтаж 2-х установок очистки воды в столовую Отделения – Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.02.2019 13:0014.02.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84224Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84224

    Наименование закупки

    Приобретение и монтаж 2-х установок очистки воды в столовую Отделения – Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.02.2019 16:40

    Документация процедуры

    Приложение_2_-_Техническое_задание.docx

    Приложение_1_–_Рекомендуемая_форма_подачи_предложения.docx

    Запрос_информации_в_электронной_форме.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Волго-Вятское ГУ Банка России

    Юридический адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Покровская 26, 1

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Покровская 26, 1

    Контактный телефон

    +7 831 431-98-98

    Факс

    Адрес электронной почты

    22svc_zakupki@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение и монтаж 2-х установок очистки воды в столовую Отделения – Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.02.2019 13:00 GMT +314.02.2019 13:0014.02.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84224Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение и монтаж 2-х установок очистки воды в столовую Отделения – Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Волго-Вятское ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Волго-Вятское ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Покровская 26, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение и монтаж 2-х установок очистки воды в столовую Отделения – Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации"

    Кол-во: 1.000

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