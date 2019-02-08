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    Главная / Торги / Рассчитать норму расхода топлива автотранспорта

    Рассчитать норму расхода топлива автотранспорта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.02.2019 08:0008.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84209Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84209

    Наименование закупки

    Рассчитать норму расхода топлива автотранспорта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.02.2019 15:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КЦСОН ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, Федеративная, 6

    Почтовый адрес

    607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, Федеративная, 6

    Контактный телефон

    +7 83190 4-19-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    kcson@soc.sht.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Порякова Наталья Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот

    Рассчитать норму расхода топлива автотранспорта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.02.2019 08:00 GMT +308.02.2019 08:0008.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84209Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Рассчитать норму расхода топлива автотранспорта

    Начальная цена

    1 033,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, р.п. Шатки, ул. Федеративная, д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата безналичным расчетом.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "КЦСОН ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КЦСОН ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, Федеративная, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Документ нормативный Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    26.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    282
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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