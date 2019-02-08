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Наименование закупки
Поставка снаряжений для транспортировки опасных грузов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.02.2019 15:50
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Почтовый адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Контактный телефон
+7 34949 4-85-20
Факс
7--
Адрес электронной почты
v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горлова Вера Владимировна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка снаряжений для транспортировки опасных грузов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.02.2019 11:00 GMT +308.02.2019 11:0008.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84203Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка снаряжений для транспортировки опасных грузов
Начальная цена
465 118,27
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 629300, Российская Федерация, Автономный округ Ямало-Ненецкий , город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Кол-во: 1.000