Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров (бумага)

    Поставка канцелярских товаров (бумага)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.02.2019 09:0008.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84193Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84193

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров (бумага)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.02.2019 15:43

    Документация процедуры

    ТЗ_на_бумагу.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ОЦСОГПВИИ"

    Юридический адрес

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2

    Почтовый адрес

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2

    Контактный телефон

    +7 831 417-27-86

    Факс

    Адрес электронной почты

    gbu.17@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских товаров (бумага)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.02.2019 09:00 GMT +308.02.2019 09:0008.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84193Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров (бумага)

    Начальная цена

    60 773,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Поставка осуществляется по адресу заказчика: 603122, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, д. 2, корп.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки: в течение 15 календарных дней с даты подписания контракта. Порядок оплаты: Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 15 рабочих дней после подписания Заказчиком товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета (счета-фактуры), при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара. Авансирование не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ОЦСОГПВИИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ОЦСОГПВИИ"

    Адрес местонахождения

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для копировально-множительной техники SvetoCopy A4 500ЛИСТ"

    Кол-во: 36.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»
    Ценовой запрос № 266168
    Поставка бумаги для оргтехники
    Поставка бумаги для оргтехники
    266168
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    648 600
    Лоты:
    1
    Регионы 5:
    Ростовская область
    Все регионы
    Ростовская область, Ставропольский край, Волгоградская область, Астраханская область, Дагестан Республика
    ООО "ГАЗПРОМ ТРЕЙДИНГ"
    Ценовой запрос № 262773
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трейдинг" в 2022 году
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трейдинг" в 2022 году
    262773
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    168 689
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    ООО "Газпром СПГ Портовая"
    Ценовой запрос № 265954
    Поставка канцелярских товаров и принадлежностей
    Поставка канцелярских товаров и принадлежностей
    265954
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    769 975
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром телеком"
    Ценовой запрос № 264413
    Поставка канцелярских товаров
    Поставка канцелярских товаров
    264413
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ГБУ "ЦСОГПВИИ СОСНОВСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 265528
    Бумага
    Бумага
    265528
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    9 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Ценовой запрос № 76536
    Нижний Новгород канцтовары Ноябрь
    Нижний Новгород канцтовары Ноябрь
    76536
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    17 105
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 76644
    Поставка канцелярских товаров (УСЛ 106)
    Поставка канцелярских товаров (УСЛ 106)
    76644
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    1 205 380
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО "Газпром социнвест"
    Ценовой запрос № 76708
    Бумага СПб
    Бумага СПб
    76708
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    86 440
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить