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    Главная / Торги / Поставка листового металла СТ3 -2 мм

    Поставка листового металла СТ3 -2 мм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.02.2019 00:0008.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84166Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84166

    Наименование закупки

    Поставка листового металла СТ3 -2 мм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.02.2019 13:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"

    Юридический адрес

    603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б

    Почтовый адрес

    603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б

    Контактный телефон

    +7 831 276-86-12

    Факс

    +7 831 276-73-54

    Адрес электронной почты

    natknn@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот

    Поставка листового металла СТ3 -2 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.02.2019 00:00 GMT +308.02.2019 00:0008.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84166Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка листового металла СТ3 -2 мм

    Начальная цена

    6 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева д.2Б.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставка в течение 7 дней с момента заключения договора. Оплата в течение 5 дней с момента поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"

    Адрес местонахождения

    603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист стальной горячекатаный 2ММ 1000ММ 2000ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 19903"

    Кол-во: 0.100

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