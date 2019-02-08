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Наименование закупки
поверка термометров сопротивления ТСП (Р), ТСМ (С)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.02.2019 13:12
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 194,
Почтовый адрес
603950, Бокс-343, г. Н.Новгород, ул. Родионова, 194
Контактный телефон
+7 831 432-88-80
Факс
+7 831 432-88-80
Адрес электронной почты
nrbc@sandy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поверка термометров сопротивления ТСП (Р), ТСМ (С)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.02.2019 00:00 GMT +308.02.2019 00:0008.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84162Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поверка термометров сопротивления ТСП (Р), ТСМ (С)
Начальная цена
103 208,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Родионова, 194Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней после выполненных работ, подписания акта выполненных работ и выставленных счет-фактур. Авансирование не предусмотрено
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"
Адрес местонахождения
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 194,
603950, Бокс-343, г. Н.Новгород, ул. Родионова, 194
Кол-во: 19.000