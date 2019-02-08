Поставка ЩЗИП для выполнения работ по капитальному строительству и реконструкции на Объектах, входящих в состав стройки Реконструкция газопровода "Уренгой-Новопсков" на участке "Петровск-Писаревка" к началу поставок газа по газопроводу "Южный поток", код стройки 056-2003247

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал Номер закупки 84157 Наименование закупки Поставка ЩЗИП для выполнения работ по капитальному строительству и реконструкции на Объектах, входящих в состав стройки Реконструкция газопровода "Уренгой-Новопсков" на участке "Петровск-Писаревка" к началу поставок газа по газопроводу "Южный поток", код стройки 056-2003247 Валюта процедуры RUB Способ закупки Ценовой запрос Способ реализации Дата публикации

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Организатор Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт

Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт Юридический адрес 141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1 Почтовый адрес 117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3 Контактный телефон +7 499 580-45-18 Факс +7 499 580-45-21 Адрес электронной почты tender@gcr.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Филиппова Анастасия Викторовна Место рассмотрения предложений Закупки и тендеры Саратовская область Ключевые слова: ремонт

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Список лотов Лот Поставка ЩЗИП для выполнения работ по капитальному строительству и реконструкции на Объектах, входящих в состав стройки Реконструкция газопровода "Уренгой-Новопсков" на участке "Петровск-Писаревка" к началу поставок газа по газопроводу "Южный поток", код стройки 056-2003247 Этапы закупочной процедуры Дата предоставления ответа на запрос 08.02.2019 00:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок 84157 Дата и время окончания срока приема заявок Текущий статус На рассмотрении поставщика Цена договора и требования к обеспечению Предмет договора Поставка ЩЗИП для выполнения работ по капитальному строительству и реконструкции на Объектах, входящих в состав стройки Реконструкция газопровода "Уренгой-Новопсков" на участке "Петровск-Писаревка" к началу поставок газа по газопроводу "Южный поток", код стройки 056-2003247 Начальная цена 327 759,74 Валюта RUB Условия договора Адрес поставки Саратовская область, Согласно спецификации к договоруРассчитать логистику > Условия оплаты и доставки Согласно спецификации к договору Требования к документации Официальный сайт, на котором размещена документация Не указан Заказчики, с которыми заключается договор Наименование заказчика ООО Газпром центрремонт

Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт Адрес местонахождения 141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1 117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3 Перечень товаров, работ, услуг "Позиция 1" "Устройство защиты от импульсных перенапряжений щиток ЩЗИП-H1-2-TNS/3-380-AC-(I+II/16QF)-L-IP30-УХЛ3 №4005/5-2-КС27-7-ЭМ.ОЛ2" Кол-во: 2.000