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    Главная / Торги / Поставка бытовой техники для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Поставка бытовой техники для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.02.2019 06:3008.02.2019 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84147Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84147

    Наименование закупки

    Поставка бытовой техники для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.02.2019 11:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бытовой техники для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.02.2019 06:30 GMT +308.02.2019 06:3008.02.2019 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84147Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бытовой техники для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Начальная цена

    348 627,36

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ЯНАО, г. Лабытнанги, мкр. Обская, ул. Ханмейское шоссе, д. 26 вРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в течении 30 дней после получения товара. Доставка до склада покупателя силами поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конвектор электрический NeoClima Comforte настенный 1500ВТ IP24 15М² 21797 Россия"

    Кол-во: 10.000

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